Çantasında 9 kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli, tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan E.D. tutuklandı. Operasyon sırasında E.D.'nin yakınları adliye önünde taşkınlık yaptı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 9 kilo metamfetamin ele geçildi. Gözaltına alınan E.D., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Bu kapsamda, Karaçay Mahallesi'ndeki otogar civarında bir otomobil takibe alındı. Otomobilden inen E.D.'nin üzerinde ve elindeki çantada arama yapıldı. Aramada, çantada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi, E.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından E.D., adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları taşkınlık yapıp, görüntü almak isteyen basın mensuplarına tehditlerde bulundu. Bunun üzerine adliyeye takviye olarak asayiş ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli E.D.'nin yakınları adliye bahçesinden uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen şüpheli E.D, çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

