Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir silah ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, önceki gün operasyon düzenledi. Arslanlı Mahallesi'ndeki 7 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.K., E.Ş., E.A., S.K., E.B., H.G. ve S.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 silah ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., E.Ş., E.A., S.K., E.B. ve H.G. tutuklandı. S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
