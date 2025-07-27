Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 7 bin sentetik hap bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 122 parça halinde 7 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla A.Y. (33) ve M.Y.'nin (19) uyuşturucu sattığını belirledi. İki şüphelinin ev ve iş yerlerine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 122 parça halinde toplam 7 bin sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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