Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden, 6'sı tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

İlçede 7 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B, H.G. ve S.B, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 1 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B ve H.G. tutuklandı. S.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda 27 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.