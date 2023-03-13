Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesine uyuşturucu sokmaya çalışan İran uyruklu Samoyeh Sadeghi (40) ve Maryam Zare (41), polis operasyonuyla yakalandı. Çantalarında toplam 3 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye trenle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu maddenin İran uyruklu 2 kadın tarafından getirileceği saptandı. Tren Garı'na önlem alan polis ekipleri Samoyeh Sadeghi ve Maryam Zare'yi yakaladı. 2 şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, iki kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samoyeh Sadeghi ve Maryam Zare, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.