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Nazilli'de Trafik ve Asayiş Denetimi: 239 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Nazilli'de Trafik ve Asayiş Denetimi: 239 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan trafik ve asayiş denetiminde, 871 araç kontrol edildi, 239 sürücüye toplam 693 bin 744 lira para cezası kesildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalanarak, üzerinde silah bulunmuştur.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği trafik ve asayiş denetiminde, 871 araç denetlenirken, 239 araç sürücüsüne toplam 693 bin 744 lira para cezası kesildi. 2 bin 752 kişinin üst araması ve kimlik sorgulamaları yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla dün, geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Denetimler 20.00-22.00 ve 23.00-01.00 saatleri arasında 23 ekip 146 personel ile toplam 16 ayrı noktada gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirildi. 871 araç denetlendi. 2 bin 752 kişinin üst araması yapılıp, kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Evrak ve gerekli belgelerinde eksiklikler bulunan ve trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 239 araç sürücüsüne toplam 693 bin 744 lira para cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bir kişi üzerindeki aramada pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirilip, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet müdürlüğü yetkilileri, asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin bundan sonra da süreceğini bildirdi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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