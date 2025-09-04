Nazilli'de Trafik Kazası: Yaralı Kadın Güneşten Korundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans gelene kadar kartonla güneşten korundu.

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 09 K 5140 plakalı hafif ticari araç ile İ.Ö. yönetimindeki 09 AFL 851 plakalı motosiklet 61. Sokak'ta çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü İ.Ö'nün eşi C.Ö. yaralandı.

Bu sırada bir vatandaş, yaralı C.Ö'yü sıcaktan etkilenmemesi için kartonla güneşten korudu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.