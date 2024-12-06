Nazilli'de Trafik Kazası: Cip Sürücüsü Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden cipin sürücüsü yaralandı. Cip, karşı şeritteki tırla çarpıştıktan sonra bir otomobile daha çarparak durabildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyon ve otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.E.B'nin (71) kullandığı 09 NL 189 plakalı cip Bayındır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen S.D'nin (43) yönetimindeki 32 ADF 081 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, 68 AS 362 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada İ.E.B. yaralandı. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.