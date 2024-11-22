Nazilli'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
N.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile N.Ç. (21) idaresindeki 09 ALV 561 plakalı motosiklet, Dallıca Kavşağı'nda çarpıştı.
Yola savrulan sürücü N.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü N.A, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.