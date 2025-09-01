Nazilli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kısmının durumu ağır. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö'nün (19) kullandığı 48 AL 682 plakalı otomobil, K.A. (25) yönetimindeki 35 AH 7087 plakalı otomobille Bozyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki yolculardan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 48 AL 682 plakalı otomobilin şeridinden çıkarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması ve 35 AH 7087 plakalı araçtaki yaralıların kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıkları anlar yer aldı.
Sürücüler ile yolculardan A.I'nın durumlarının ağır olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.