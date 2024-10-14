Nazilli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.C idaresindeki 48 Y 2448 plakalı otomobil, Nazilli-Bozdoğan yolu Yazırlı Mahallesi kavşağında P.Ş.U'nun kullandığı 09 AGM 353 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.