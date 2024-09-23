Nazilli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Raşit İnceoğlu (24) idaresindeki 09 AKE 798 plakalı otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki Sabri Özhan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İnceoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.