Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın: 4 Dönüm Zarar Gördü

Güncelleme:
Nazilli ilçesinde tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde zeytinliğe sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
