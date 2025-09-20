Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın: 4 Dönüm Zarar Gördü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde başlayarak zeytinliğe sıçrayan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Nazilli ilçesinde tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde zeytinliğe sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü.
Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel