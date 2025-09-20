Nazilli'de Tarım Arazisinde Yangın: 4 Dönüm Zarar Gördü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, zeytinliğe sıçradı ve 4 dönüm alan zarar gördü. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, zeytinliğe sıçradı. Yangın söndürülürken, 4 dönüm alan zarar gördü.
Nazilli ilçesinde tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde zeytinliğe sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel