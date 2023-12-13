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Nazilli'de suç çetesine operasyon: 4 tutuklama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Nazilli'de vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., V.Ö., A.Ö. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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