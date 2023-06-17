Nazilli'de su motoru hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 farklı adreste meydana gelen su motoru hırsızlığı ile ilgili jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 farklı adreste su motoru hırsızlığı meydana geldi. Olaylar ile ilgili bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hırsızlık olayının şüphelilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmalarda ekipler, hırsızlık olayı şüphelisini ve hırsızlık malzemelerini satın alan 1 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışma sonucu 2 şüpheli de Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli A.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN