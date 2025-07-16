Nazilli'de Sokak Ortasında Darbe: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen sokak ortasında darp olayı sonrası 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Seçen hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi sokak ortasında darbeden 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Seçen'in (50) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Seçen, bilinmeyen nedenle 2 şüpheli tarafından darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar ise kaçtı. Seçen yapılan müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıp sonrasında da hayati tehlikesi olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları izleyerek saldırganların Ahmet Özkaya (33) ve Hasan Can Erdem (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa süre polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özkaya ve Erdem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusuna 2 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.