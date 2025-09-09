Haberler

Nazilli'de Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.D., Ü.Y.Ş. tarafından bacağından vurulurken, şüpheli olayın ardından kaçtı. Yaralı, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti ve sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen M.D. ile Ü.Y.Ş. arasında tartışma çıktı.

M.D., motosikletin sepetinden çıkardığı orakla husumetlisine vurdu. Bu sırada elindeki tabancayla ateş eden Ü.Y.Ş., M.D'yi bacağından yaraladı.

Şüpheli daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Yaralı M.D'nin kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
