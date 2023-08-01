Nazilli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Tabanca Ele Geçirildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı ve tabanca imalatı yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan İ.Y. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat sonucu Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki İ.Y.'ye ait evde silah kaçakçılığı ve tabanca imalatı yapıldığını belirledi. Dün akşam saatlerinde söz konusu eve, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 1 elektronik torna tesviye (namlu açma) makinesi, kurusıkıdan bozma 11'i 9 mm, 1'i de 7.65 mm çapında toplam 12 tabanca, 45 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 ağzı açılmış namlu, 25 ateşleme iğnesi, 10 icra yayı ve mili, 1 matkap, 20 matkap ucu, tornavida ve pense gibi 20 adet el aleti 15 şarjör, 5 tabanca üst kapağı, 3 tabanca temizleme yağı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ele geçirildi. İ.Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen silah ve malzemelere el konuldu. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.