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Nazilli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Nazilli'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

A.D. idaresindeki 34 DJ 1419 plakalı otomobil, Turan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev almaya başladı.

Aracı yolun kenarında durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

Otomobil İtfaiye Nazilli 3-sayfa Ulaşım Güncel

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