Nazilli'de Şerit İhlali Sonucu Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Şerit İhlali Sonucu Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Kemal İnceoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. E.K (35) yönetimindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçince Kemal İnceoğlu (18) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklenen İnceoğlu, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yağır yaralı olan İnceoğlu'nu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnceoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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