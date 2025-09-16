Nazilli'de Şarampole Devrilen Kamyonun Şoförü Yaralandı
Nazilli ilçesinde, R.İ. tarafından kullanılan sondaj kamyonu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şoförü kurtarıp hastaneye kaldırdı.
R.İ. yönetimindeki 42 07 108 plakalı sondaj kamyonunu, Haydarlı Mahallesi'nde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan R.İ. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel