Nazilli'de Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, işletme sahibi ve iletişimde olduğu kişileri takibe aldı.

Yapılan incelemede, işletme sahiplerinin denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldıkları ve bunu örgütlü şekilde uyguladıkları belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K, emekli polis A.Y, çarşı ve mahalle bekçisi V.K, Ö.E. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 6 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Y.E'nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

A.B.K. ve A.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.