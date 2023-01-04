Nazilli'de restorandaki patlamada ölü sayısı 8'e çıktı (2)

PATLAMADA ÖLEN CENNET YELDİ, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranda meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybeden Cennet Yeldi'nin (24) cenazesi yakınları tarafından alındı. Yeldi'nin cenazesi ilk olarak ailesinin yaşadığı Başaran Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından genç kızın, üzerine duvak serilen tabutu daha sonra cenaze aracına konulup, ikindide Başaran Mahallesi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Yeldi'nin babası Aydın Yeldi ve dedesi Mustafa Yeldi, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Aydın Yeldi ve babası Mustafa Yeldi'yi diğer yakınları sakinleştirmeye çalıştı.Kılınan namazın ardından Cennet Yeldi'nin bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Başaran Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, faciada yaşamını kaybeden diğer kişiler Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş'ın (45) mezarları yanında toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),