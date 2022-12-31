Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (3) Güncel Haberler SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAydın'ın Nazilli ilçesinde döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fatma Danaş (45), ağır yaralanan kızı Cennet Yeldi (24) ve akrabaları olduğu öğrenilen ölen Gamze Karaboğa'nın (10),... SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Aydın'ın Nazilli ilçesinde döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fatma Danaş (45), ağır yaralanan kızı Cennet Yeldi (24) ve akrabaları olduğu öğrenilen ölen Gamze Karaboğa'nın (10), olaydan yaklaşık 1 saat önce, bir iş yerinde alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nazilli Aydın Güncel Haberler

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