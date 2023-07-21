Nazilli'de rent a car işletmelerine uygulama yapıldı
Güncel Haberler
Aydın'ın Nazilli ilçesinde araç kiralama işi yapan işletmelere yönelik polis tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada işyerlerinden bazılarının ruhsat eksikliği ve araç kayıt sistemi ihlali tespit edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde araç kiralam işi yapan işletmelere yönelik polis tarafından uygulama yapıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren 46 adet rent a car işi yapan işyerine uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 2 işyerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edilirken, 1 işyerinin ise kiraladığı araçların bir kısmını araç-kayıt sistemi olan KABİS e kayıt etmediği tespit edildi. İşyerleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmaya devam ettiği öğrenildi. Nazilli polisinin bu tür uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN