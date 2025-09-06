Haberler

Nazilli'de Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarpan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda kazanın sebebi ve sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

H.A.E. (27) idaresindeki 20 UK 991 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak'ta, park halindeki 09 AGC 960 otomobile çarparak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.