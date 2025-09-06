Nazilli'de Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarpan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda kazanın sebebi ve sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
H.A.E. (27) idaresindeki 20 UK 991 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak'ta, park halindeki 09 AGC 960 otomobile çarparak ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel