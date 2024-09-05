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Nazilli'de pamuk sezonu açıldı

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Nazilli'de pamuk sezonu, çırçır fabrikasına ilk ürünün gelmesiyle başladı. İlk hasatta elde edilen 500 kilogram pamuk, sembolik olarak 50 liradan satıldı. Pamuk üretiminde mazot ve gübre desteği de artırıldı.

Nazilli'de pamuk sezonu ilk ürünün çırçır fabrikasına gelmesiyle açıldı.

Pirlibey Mahallesi'nde üretici İrfan Şengül'ün 45 dekarlık tarlasındaki ilk hasadına Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Ziraat Bankası Nazilli Şube Müdürü Erhan Tekin ve üreticiler katıldı.

İlk hasatta elde edilen 500 kilogram pamuk, işletmeci Oktay Göktepe'nin çırçır işletme fabrikasına götürüldü.

Burada pamuğun kilosu, sembolik olarak 50 liradan satıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, 2024 yılında pamuk üretiminde mazot ve gübre desteğinin dekar başına 472 lira, 2025 yılında ise bu rakamın yeni destekleme modeliyle dekarda bin 98 liraya yükseltildiğini söyledi.

Güler, kamu kurumlarında üretilen pamuk çeşidinin ve gübrenin kullanılması halinde dekar başına toplamda bin 295 lira destekleme ödemesi yapılacağını kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak ise bir kilogram kütlü pamuğun maliyetinin 30 liranın üzerinde olduğunu ifade ederek prim desteğinin en az 8 lira olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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