Haberler

Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.C. idaresindeki 34 CGS 546 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 09 ANG 515 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü S.C. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü

7.5 ay sonra geri döndü
Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Konuşmakta çok zorlandı