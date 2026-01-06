Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
S.C. idaresindeki 34 CGS 546 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 09 ANG 515 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü S.C. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, otomobilin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması yer aldı.