Nazilli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 67 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yıldıztepe Mahallesi 61. Sokak'ta, S.Ç. (67) yönetimindeki 09 CDT 49 plakalı motosiklet, H.Y. (75) idaresindeki 09 PY 402 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü S.Ç. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel