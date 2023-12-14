Nazilli'de otomobil ile bisiklet çarpışması: 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı. Yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
K.Ç'nin kullandığı 09 RT 056 plakalı otomobil, T.Ö. yönetimindeki bisiklet ile Yeni Mahalle'de çarpıştı.
Yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.