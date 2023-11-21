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Nazilli'de otomobil ile bisiklet çarpışması: 1 yaralı

21 Kasım 2023 15:09 , Son Güncelleme: 15:10 Güncel Haberler Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.