Nazilli'de otomobil ile bisiklet çarpışması: 1 yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
İ.K'nin kullandığı 09 RS 857 plakalı otomobil, H.H.Ş. idaresindeki bisiklet ile Sakarya Caddesi 85 Sokak'ta çarpıştı.
Yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel