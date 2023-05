Nazilli'de motosiklet TIR'ın altına girdi: 1 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR'ın altına giren motosiklet sürücüsü Canpolat Seven (17), yaklaşık 50 metre sürüklenerek dorsenin altında sıkıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri zaman kaybetmeden TIR'ın altına girerek yaralı Seven'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla lastiklerin arasından çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Canpolat Seven idaresindeki 09 R 9734 plakalı motosiklet, Hüseyin Kör idaresindeki 06 CIA 424 plakalı TIR'ın altına girdi. Seven, devrilen motosikletle birlikte TIR'ın dorsesinin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri vakit kaybetmeden TIR'ın altına girerek dorse ile lastikler arasında kalan yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Salık görevlilerinin yaptığı hayati müdahalenin ardından itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla yaralı TIR'ın altından çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü Seven ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesine oradan da Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.