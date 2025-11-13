Nazilli'de Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde M.R.P. idaresindeki 16 BVT 642 plakalı motosiklet ile R.Ç'nin kullandığı 09 APL 245 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki S.S.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, sürücünün motosikletini 2 gün önce satın aldığı öğrenildi.
