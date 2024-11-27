Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Nazilli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Nazilli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, kolu ve bacağında kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.D'nin kullandığı 09 AOV 391 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda, E.K. idaresindeki 34 VR 3250 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün sol kolu ve bacağında kırıklar tespit etti.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
img

Koltuğa oturur oturmaz asgari ücret zammı için rakam verdi
img

Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış
img

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat istifasının ardından ne olacak? Beşiktaş seçime mi gidecek? Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu? HASAN ARAT KİMDİR, neden istifa etti? BJK Başkanı Hasan Arat kaç yaşında ve nereli? Hüseyin Yücel kimdir? Hüseyin Yücel kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yücel hayatı ve kariyeri! Beşiktaş Başkanı kim olacak? HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti? KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.