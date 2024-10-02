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Nazilli'de Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

Nazilli'de Motosiklet Kazasında 3 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak'ta meydana geldi. Mülkiye Ü. yönetimindeki 09 AKU 402 plakalı motosiklet, Sabri M.'nin kullandığı 09 ANZ 349 plakalı motosiklet ile sokakta çarpıştı. Kazanın ardından her iki motosiklet de yola savrularak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mülkiye Ü. ve arkasındaki Berat Ü. ile diğer motosiklet sürücüsü Sabri M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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