Nazilli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.E.A'nın kullandığı 09 AEB 416 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi 571 Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu, çevredekilerin de kazayı bisikletle olmuş gibi göstermek için olay yerine bisiklet bırakarak sürücüyü ceza almaktan kurtarmaya çalıştığı öne sürüldü.