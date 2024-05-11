Nazilli'de motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Karakaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karakaş'ın cenazesi Bekirler Mahalle mezarlığına defnedilecek.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ç.(28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosikletin Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Mustafa Karakaş (52) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karakaş, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Evli ve iki çocuk sahibi Karakaş'ın cenazesinin Özmanlar Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bekirler Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.