Nazilli'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi Hülya D. yönetimindeki 09 AOM 026 plakalı motosiklet, Berke K. idaresindeki 09 AIG 702 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden yola savrulan iki sürücü yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel