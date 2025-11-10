Nazilli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.Ö'nün kullandığı 09 PD 013 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde M.B.B. idaresindeki 09 ANG 858 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Yeni Mahalle 107. Sokak'tan caddeye çıkan otomobille caddede seyreden motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer aldı.