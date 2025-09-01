Nazilli'de Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu anne ve oğlu yaralandı.

İ.D'nin (27) kullandığı 09 ARM 035 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda E.A. (36) idaresindeki 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan anne E.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer sürücü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.