Nazilli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. İnce hasadından dönen ailenin üyeleri hastaneye kaldırıldı.
Rahmanlar Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada incir hasadından döndükleri öğrenilen sürücü Y.A, annesi M.A. ve kız kardeşi S.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel