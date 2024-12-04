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Nazilli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Nazilli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.F.T'nin kullandığı 09 ALC 901 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan B.E'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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