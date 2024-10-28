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Nazilli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Nazilli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sümer Mahallesi 445 sokak kesişiminde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli ilçesine seyir halinde olan Efekan K. yönetimindeki içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu 09 AGL 447 plakalı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak'ın kesişiminde, üzerinde Yasin Ayeş ve Veysel Talay'ın bulunduğu 09 RG 818 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet kamyonetin altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yasin Ayeş ve Veysel Talay, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Efekan K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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