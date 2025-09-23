Nazilli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kamil Eren Dere (16) idaresindeki 09 AOC 800 plakalı motosiklet, Bayındır Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Y.E'nin (17) kullandığı 09 ARH 629 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 09 AOC 800 plakalı motosiklet yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kazada Dere hayatını kaybetti, aynı motosikletteki A.E.E. (16) yaralandı. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arkadaşlar ehliyet kursuna gidiyormuş

Kazada hayatını kaybeden Dere ile diğer motosikletin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, kazanın arkadaşların İzmir'in Bayındır ilçesindeki sürücü kursuna giderken gerçekleştiği belirtildi.

Yaralanan A.E.E. ile Y.E'nin de kardeş oldukları öğrenildi.