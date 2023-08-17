Nazilli'de Motosiklet ile Tırın Karıştığı Kazada Anne Hayatını Kaybetti

Nazilli'de motosiklet ile tırın karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Cumuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Nazilli'de feci kaza: Tırın altında kalan anne öldü, bebeği yaralandı

AYDIN - Nazilli'de motosiklet ile tırın karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Nazilli- Denizli Karayolu üzeri Beşeylül Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan 34 NF 0224 plakalı çekici, 09 ACN 719 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan anne Duygu Bayhan ile çocuğu K.E.B. yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve kızı tedavi altına alındı. Ancak anne Duygu Bayhan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü ise seyir halinde oldukları sırada tırın bir anda kendilerini altına alıp sürüklediğini ifade etti. Kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.