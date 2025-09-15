Haberler

Nazilli'de Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Nazilli'de seyir halindeki motosiklet kontrolünü kaybederek devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

G.A. (41) idaresindeki 09 AIU 923 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi 107 Sokak'ta seyir halindeyken yoldaki parke taşına takıldı.

Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
