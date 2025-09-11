Nazilli'de Motosiklet Denetimi: 35 Bin Lira Ceza Kesildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Fark edilen kural ihlalleri sonucunda toplamda 35 bin lira ceza kesildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ordu Caddesi'nde motosiklet sürücülerinde kask, ehliyet, belge kontrolü yaptı.
Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 35 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel