Haberler

Nazilli'de Motosiklet Denetimi: 35 Bin Lira Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Fark edilen kural ihlalleri sonucunda toplamda 35 bin lira ceza kesildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ordu Caddesi'nde motosiklet sürücülerinde kask, ehliyet, belge kontrolü yaptı.

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 35 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.