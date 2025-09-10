Haberler

Nazilli'de Midibüs ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir midibüs, elektrikli bisiklete çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde midibüse çarpan elektrikli bisikletteki baba ve kızı yaralandı.

T.C. (53) idaresindeki 09 M 1719 plakalı midibüs, İstiklal Mahallesi, Aydın-Denizli kara yolunda yolcu almak için durdu.

Bu sırada H.H.H. (57) yönetimindeki elektrikli bisiklet, minibüse arkadan çarptı.

Devrilen elektrikli bisikletteki sürücü ve yolcu konumundaki kızı N.H. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Cengiz Ünder'in içinden adeta Messi çıktı, Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı

Cengiz'in yaptıklarını gören Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.