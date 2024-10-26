Nazilli'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.